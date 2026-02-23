CHAMPIONS LEAGUE Chivu: “I miei ragazzi ritrovano l'erba” Alla vigilia della partita di ritorno dei play off di Champions League, il tecnico neroazzurro fa emergere il fattore campo in erba naturale, rispetto al sintetico su cui si è giocato in Norvegia

Con questa convinzione l'Inter affronta il Bodo/Glimt nel ritorno dei play off di Champions League: si parte dal risultato di 3-1 a favore dei norvegesi maturato all'andata. I neroazzurri non hanno troppi calcoli da fare, per passare il turno servirà la miglior versione dell'anno e occorrerà farlo senza il capitano Lautaro Martinez. Due gol di scarto mandano le due squadre ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, dai 3 in su nei 90 + recupero Inter agli ottavi, in tutti gli altri casi resterà l'onta norvegese. L'Inter ha tutte le carte in regola per rimontare lo svantaggio, fermo restando che già all'andata e su altri campi vedi il Metropolitano di Madrid dove il Bodo vinse 1-2, i norvegesi hanno mostrato il loro valore. Chivu, cambia volto, quando un giornalista norvegese gli fa notare che perdere contro una squadra di un paese di 50 mila abitanti è comunque già una grosso disonore per l'Inter. All'andata è rimasto per tutta la partita in panchina per fargli tirare il fiato Federico Dimarco, chiaro che in questo ritorno rappresenta uno dei punti di forza principali per i neroazzurri.

