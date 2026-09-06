ECCELLENZA 2026-2027 Cicarevic e Zannoni lanciano il Rimini La squadra di Massimo Gadda non sbaglia l’esordio casalingo e supera 2-0 il Novafeltria

Cicarevic e Zannoni lanciano il Rimini.

Il Rimini di Massimo Gadda non sbaglia l’esordio casalingo e supera 2-0 il Novafeltria allo stadio Romeo Neri, centrando la seconda vittoria consecutiva e salendo a sei punti in classifica. A decidere la sfida le reti di Cicarevic nel primo tempo e di Zannoni nel recupero. Dopo una prima fase equilibrata, i biancorossi passano al 28’: Bertani recupera palla e serve Fabbri, il cui cross dalla destra trova Cicarevic pronto alla deviazione vincente. Per lui è il secondo centro stagionale.

Il Novafeltria reagisce e al 31’ Mancini costringe Roberto all’intervento con il piede. Nella ripresa gli ospiti vanno vicini al pareggio prima con Vernazzaro e poi, all’11’, con Mancini, che solo davanti al portiere biancorosso calcia alto. Il Rimini prova a chiudere la partita con Nisi e Zannoni, ma il Novafeltria resta in gara e nel finale mette paura ai padroni di casa: al 39’ Astolfi sfiora il palo con un diagonale, mentre poco dopo Roberto blocca in due tempi una conclusione di Giacomini. Il gol della sicurezza arriva nel recupero. Dopo una mischia nell’area ospite, Zannoni trova la conclusione vincente sotto la traversa per il definitivo 2-0.

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