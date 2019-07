Cioffi: "Chiedo ai tifosi un pò di pazienza e un po' di fiducia. Ci toglieremo belle soddisfazioni"

Renato Cioffi

Il tecnico del Rimini Renato Cioffi fa i complimenti al gruppo che lavora insieme solo da una settimana. " Ho preferito - dichiara- un buon test con una squadra vera come la Savignanese piuttosto che affrontare una formazione morbida. Non mi piacciono - continua- le amichevoli non equilibrate e dunque poco veritiere". Il credo tattico di Cioffi è il 3-5-2 ma all'occorrenza non è detto che non si possa cambiare modulo. " Ovvio - dice- che se il 3-5-2, fosse un modulo vincente utilizzerebbero tutti quel modulo tattico, ma non è così e mi adatterò alle caratteristiche dei miei giocatori. candido, - prosegue Cioffi - è un giocatore che può giocare anche sotto punta, e comunque - prosegue- non esistono più gli anni in cui un giocatore era capace di fare un solo ruolo. Qui, voglio solo gente capace di adattarsi ed essere duttile in più ruoli. Cioffi, ha capito perfettamente che i tifosi hanno bisogno di certezze. Il tecnico chiede un po' di pazienza e un po' di fiducia, presto - conclude - capirete che siamo qui per lavorare seriamente e per toglierci le nostre soddisfazioni