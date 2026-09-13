SERIE D GIRONE D

Cittadella Vis Modena – Tropical Coriano 1-0

Decide un gol di Cericola sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Prima sconfitta in campionato per la squadra romagnola

Cittadella Vis Modena – Tropical Coriano 1-0.

Gli emiliani vincono di misura riuscendo a trovare il gol a fine primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Boccaccini di testa, respinge corto Pazzini e Cericola non perdona. Partita tutto sommato equilibrata con i padroni di casa che portano a casa tre punti importantissimi per la classifica sfruttando l'episodio a favore. Mercoledì ore 15 nel turno infrasettimanale il Tropical Coriano affronterà allo Stadio di Acquaviva il Lentigione.

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