Clamoroso a Cesena: il Matelica vince 3-2 al 98'

Ha dell'incredibile ciò che è successo al "Manuzzi" tra Cesena e Matelica, gara valida per il secondo turno dei Play-Off di Serie C. Gli ospiti vanno in doppio vantaggio a cavallo tra primo e secondo tempo con Magri e Calcagni, nel mezzo il Cesena fallisce un calcio di rigore con Bortolussi nel recupero della prima frazione di gioco. Il Matelica è avanti 2-0 ma il Cesena prima accorcia le distanze con Di Gennaro a 20 minuti dalla fine e poi rimane in 10 per l'espulsione di Favale. Nonostante tutto, nel recupero succede di tutto: al 96' i bianconeri di Viali segnano il 2-2 con Ardizzone e sarebbero qualificati ai Play-Off nazionali in virtù della miglior posizione in regular season, al 98' il Matelica torna in vantaggio e firma il clamoroso 3-2 con Balestrero. Cesena che chiude addirittura in 9 per la seconda espulsione rifilata a Sorrentino.

Il Matelica va, quindi, al turno nazionale così come la Feralpisalò che pareggia 1-1 con la Virtus Verona ma avanza per il miglior piazzamento.