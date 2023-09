SERIE D Clamoroso a Forlì. La prima vittoria coincide con l'esonero dell'allenatore Martini Dopo due sconfitte arriva la prima vittoria con il Certaldo e la società esonera Marco Martini. Al suo posto l'ex Imolese e Ravenna Mauro Antonioli

Intorno alle 10.45 il comunicato della società apparso sulla home page ufficiale. Il Forlì F.C. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore Mister Marco Martini. Per lui si chiude l’esperienza con i colori biancorossi dopo 3 giornate e 4 partite ufficiali, con due vittorie e due sconfitte. Da parte del Club tutto rappresentato dal suo Presidente Gianfranco Cappelli il miglior in bocca al lupo per il prosieguo di carriera. Un esonero lampo arrivato, dopo la prima vittoria in campionato sul Certaldo con il gol di Patrick Casadio.

In totale sono stati 25 i gol nella terza giornata di Serie D Girone D, otto nel match tra Corticella e San Giuliano City terminata 6-2. Sblocca Trombetta dopo pochi minuti Poi show di Mordini che realizza una tripletta tra il 19° e il 41° del primo tempo e partita chiusa nella prima frazione di gioco. Nella ripresa c'è gloria anche per Farinelli e Menacini per il set del Corticella. Nel finale i gol della bandiera di Cogliati e Makini. Corticella batte San Giuliano City 6-2.

Vince il Ravenna al Benelli. Gran gol di Tirelli destro sotto l'incrocio per il vantaggio giallo/rosso. Pareggio del Santa'Angelo Lodigiani con Pecorini in mischia. E' ancora Mattia Tirelli questa volta di testa su calcio d'angolo a decidere l'incontro. Allo Stadio Benelli di Ravenna, Ravenna batte Sant'Angelo Lodigiani 2-1.

In testa al campionato una coppia a punteggio pieno: Sammaurese e Mezzolara. La Sammaurese va sotto in casa con il San Donnino in vantaggio con Carollo. Stacco di testa di Pacchioni per il pareggio. Diagonale di Montesi per il definitivo sorpasso. Sammaurese batte San Donnino 2-1. Fa tre su tre anche il Mezzolara, Cestaro di testa risolve in mischia. Basta l'1-0 sul Prato per i tre punti. Mezzolara batte Prato 1-0.

La Pistoiese vince il derby toscano con l'Aglianese in 10 uomini dal 27° del primo tempo. Piscitella, dopo una respinta corta della difesa appoggia in rete, ma grandi proteste per un possibile fallo sul portiere. Nonostante l'inferiorità pareggia l'Aglianese con Bocalon di testa su calcio d'angolo. Ferrandino al 94° firma il blitz. Aglianese – Pistoiese 1-2. Saporetti su rigore per il vantaggio del Carpi sul Fanfulla. Il pareggio è di Suardi su azione susseguente a calcio d'angolo. La beffa per i padroni di casa arriva a tempo scaduto. A Carpi, Fanfulla batte Carpi 2-1. Sempre a tempo scaduto il gol di D'Este che da la prima vittoria in Serie D del Victor San Marino sul Lentigione.

