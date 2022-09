Thomas Tuchel non è più l'allenatore del Chelsea. Il tecnico tedesco, campione d'Europa con i Blues nel 2021, è stato esonerato dopo la brutta sconfitta all'esordio in Champions contro la Dinamo Zagabria. Tuchel paga anche il pessimo inizio in Premier League, con 2 sconfitte nelle prime 6.

In pole, per sostituire Tuchel, c'è l'allenatore del Brighton Graham Potter ma non è da escludere la pista che porta all'ex PSG Mauricio Pochettino.