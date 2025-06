Clamoroso in Francia: Lione retrocesso in Ligue 2

Un terremoto ha scosso il calcio francese: il Lione è retrocesso in Ligue 2. Nella giornata di martedì 24 giugno la Direzione Nazionale di Controllo e Gestione, organismo di controllo finanziario del pallone d'Oltralpe, ha annunciato la retrocessione del club a causa della grave situazione finanziaria della società con debiti per 175 milioni di euro. Decisione che era nell'aria: già lo scorso 15 novembre la DNCG aveva stabilito il blocco del mercato e l'obbligo di ridurre il monte ingaggi da parte del club francese, guidato dal presidente John Textor. A nulla è servita l'importante cessione del gioiellino Rayan Cherki al Manchester City per oltre 42 milioni di euro.

Il Lione scende nella seconda lega e mancava dalla stagione 88/89. E' una delle squadre più importanti in Francia: 7 campionati, 5 coppe e una coppa di lega. Non tutto è perduto, però, per la squadra allenata dall'ex Roma e Milan Paulo Fonseca, che ha chiuso l'ultima stagione al 6° posto in Ligue 1 e con i quarti di finale in Europa League: il Lione, infatti, ha una settimana di tempo per presentare ricorso.