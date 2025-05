SERIE B Clamoroso in Serie B: Brescia penalizzato e retrocesso, Frosinone salvo, Samp al play-out

Clamoroso in Serie B: Brescia penalizzato e retrocesso, Frosinone salvo, Samp al play-out.

Rischio terremoto in Serie B. A causa di un'irregolarità nei pagamenti il Brescia verrà penalizzato di 4 punti e, dunque, sarà retrocesso in C con Cittadella e Cosenza. Il Frosinone, chiamato a giocare il play-out con la Salernitana, è salvo e quindi si riaccende una clamorosa speranza per la Sampdoria. I blucerchiati, infatti, verranno ammessi allo spareggio salvezza proprio contro la Salernitana. Si aspetta la sentenza definitiva - in arrivo nei prossimi giorni - per ufficializzare questo scenario.

