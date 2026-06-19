Clamoroso: Ronaldinho al Ravenna. Torna a giocare a 46 anni

Notizia clamorosa quella proveniente dagli Stati Uniti. Ronaldinho, a 46 anni, avrebbe deciso di tornare a giocare a calcio firmando con il Ravenna, squadra di Serie C. L’annuncio ufficiale sarebbe previsto per il 23 giugno durante un evento a Miami.

Le indiscrezioni erano nate già a dicembre, quando l’ex campione del Barcellona era stato visto con una sciarpa del Ravenna.

Ronaldinho ha dichiarato di essere entusiasta di iniziare questa nuova avventura e di voler portare a Ravenna lo stesso spirito e la stessa gioia che hanno caratterizzato la sua carriera. Anche il patron del club, Ignazio Cipriani, ha espresso grande soddisfazione, definendo l’arrivo del brasiliano un evento straordinario per la società.

Vincitore del Pallone d’Oro nel 2005, Ronaldinho dovrebbe unirsi alla squadra già dal ritiro precampionato.

