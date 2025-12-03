Claudia Pina trascina la Spagna: Germania ko 3-0

Due edizioni, due vittorie. La Spagna si conferma in Nations League. Le Furie Rosse superano nella finale di ritorno 3-0 la Germania. Dopo 0-0 della gara di andata, le tedesche resistono un tempo prima di subire la grande qualità di Claudia Pina che firma una doppietta e lancia la Spagna verso il secondo trionfo in questa competizione. Davanti a oltre 55 mila spettatori c'è anche un po' d'Italia con la direzione di gara di Silvia Gasperotti.

Allo stadio Metropolitano, dove qualche giorno prima l'Atletico ha superato 2-1 l'Inter in Champions League, la partita si sblocca dopo 61 minuti quando la conclusione di Pina dal limite dell'area trova anche la complicità del portiere tedesco Johannes non proprio precisa nell'intervento. Sbloccata la gara per la Spagna diventa tutto più facile. Al 68' il raddoppio è tutto di Victoria Lopez. La calciatrice del Barcellona parte sulla destra, si accentra e poi conclude con un mancino a giro che vale il 2-0. Il definitivo 3-0 al 74' ancora con Claudia Pina che si prende il palcoscenico e chiude una partita dominata dalla Spagna. Supergol per chiudere la finale di Nations League.







