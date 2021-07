CALCIOMERCATO Claudio Peverani: "Sarà un mercato basato sul risparmio"

A Rimini, per l'inaugurazione del calciomercato, era presente anche il procuratore sammarinese Claudio Peverani. "E' sempre bello ritrovare gli addetti ai lavori per queste occasioni" - ha affermato Peverani - "è stato un momento difficile per tutti, lo sarà anche per le società e per il mercato in generale".

Nel video l'intervista

