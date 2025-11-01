SERIE C Coccia risponde a Pellegrino: 1-1 tra Pineto e Pianese

Un primo tempo a fuoco e fiamme, “spento” da una ripresa in cui è prevalsa la voglia di non perdere. Pineto e Pianese si annullano e ne esce un 1-1 che non accontenta nessuno. Coccia da fermo, palla alta di un soffio. Alla prima chance invece passa il Pineto: Filippis si scontra con D'Andrea e resta a terra, per Pellegrino è un gioco da ragazzi mettere dentro con la porta sguarnita. Check dell'FVS ed è tutto buono, 1-0 per i padroni di casa. Che avrebbero anche l'occasione dell'immediato raddoppio ma Filippis si riscatta e dice di no a Bruzzaniti.

Una parata che darà la giusta carica alla Pianese che trova il pari al 26': Balde mette dentro, Coccia si inserisce con i tempi giusti e batte Tonti. 1-1 e per il Pineto è tutto da rifare, anzi sono i bianconeri ad aver la palla del clamoroso 1-2 ma Fabrizi – a tu per tu con il portiere – se lo divora mettendo a lato.

I secondi 45 minuti, come detto, sono soporiferi con pochissime occasioni da una parte e dall'altra. Solo nel finale il Pineto ha la chance da 3 punti ma Vigliotti – che taglia bene sul primo palo – da soltanto l'illusione del gol al poco pubblico del “Pavone-Mariani”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: