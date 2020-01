SERIE C Codromaz in prestito al Rimini Roberto Codromaz sarà già a disposizione per l'incontro con il Carpi

Codromaz in prestito al Rimini.

Il Rimini F.C. comunica di aver perfezionato, il passaggio in biancorosso di Roberto Codromaz, difensore classe ’95. Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, nel campionato 2014-15 ha debuttato in serie C nella Feralpisalò, formazione nella quale ha giocato 3 campionati collezionando complessive 23 presenze e 1 rete. Nelle ultime due stagioni e mezza ha militato nella Triestina, sempre in categoria, mettendo a referto 52 gettoni di presenza e 1 gol. Roberto Codromaz arriva al Rimini con la formula del prestito fino al 30 giugno e indosserà la maglia numero 25.



