SERIE A Coefficiente Uefa, la Spagna supera l'Italia: a rischio la quinta squadra in Champions La Liga sfrutta l'ottimo turno d'andata dei playoff (3 vittorie su 3). Ora le italiane devono rispondere

Una prestazione sottotono nell'andata dei playoff europei costa all'Italia il sorpasso nel ranking Uefa da parte della Spagna. Questo vuol dire che, se la situazione rimanesse invariata, la quinta classificata della Serie A non accederebbe alla Champions League 2025-26. Le cose, ovviamente, non sono ancora definitive, anzi, c'è margine per recuperare e ribaltare la situazione, considerando che sette squadre italiane su otto sono ancora in corsa, tra le tre competizioni, tuttavia l'orizzonte non è dei migliori.

La quinta squadra in Champions League è un premio assegnato alle due federazioni che chiudono la stagione in vetta alla classifica continentale. Con l'Inghilterra praticamente irraggiungibile, al comando a quota 20,89 punti, di fatto la lotta si limita al secondo posto e alle sole Spagna e Italia, visto che la Germania, quarta, è abbastanza lontana (15,421). Dopo l'andata dei playoff, La Liga ha un coefficiente di 18,035 nel ranking 2024-25, mentre la Serie A si ferma a 17,687.

Anche se le squadre già qualificate dai due campionati per gli ottavi di finale, tra Champions, Europa e Conference League, sono tre a testa, la Serie A paga una peggior prestazione nell'andata dei playoff. Le italiane hanno registrato le sconfitte di Atalanta e Milan, il pareggio della Roma e il successo della sola Juventus, mentre tutte e tre le spagnole, Real Madrid, Real Sociedad, e Betis, hanno vinto. Anche se resta ancora il ritorno da giocare, oltre al resto della stagione, la possibilità di perdere la quinta squadra in Champions, a questo punto, è concreta. Vero, di tempo tempo per recuperare ce n'è, ma serve una scossa.

