SERIE C Colombo: "Non siamo la serie A, ricominciare sarà difficile"

L'allenatore dell'Arzignano Alberto Colombo è scettico sulla ripartenza: "La serie A ha strutture e budget per mettere in pratica il protocollo medico, per la C non vedo margini". "Questo periodo di distanziamento sociale ci ha insegnato ad apprezzare il quotidiano".

