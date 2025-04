SERIE D GIRONE D Colombo: "Sono pronto per la Nazionale", Pasa: "Ci giochiamo tutto nell'ultima giornata" Ottima partita del portiere del Forlì Colombo titolare contro il San Marino. Il numero 1 della Nazionale sammarinese dichiara di star bene e di essere pronto al rientro per gl'impegni di giugno. Il difensore Pasa guarda già alla sfida con il Riccione

Edoardo Colombo, portiere Forlì:

"È stato un anno bellissimo con loro da quando sono arrivato io, che era verso ottobre-novembre. Abbiamo fatto un anno veramente bello, a livello proprio di gruppo, a livello di campo. Abbiamo dimostrato sempre di essere la squadra che ha meritato di vincere il campionato. Ci siamo seduti a divertiti, che è stato molto bello per l'obiettivo raggiunto".

Solitamente si dice spesso che una squadra coesa può fare bene anche nella categoria superiore. Tu che la Serie C la conosci, puoi sicuramente dimostrare questo.

"Assolutamente, perché poi aiuta a mantenere un blocco importante della squadra. E sicuramente può aiutare anche il prossimo anno. Però se ora ci godiamo l'ultima partita, la Paul Scudetto, poi penseremo al prossimo anno".

Hai saltato l'ultima partita con la Nazionale per infortunio. Sei pronto a riprenderti il posto in squadra?

"Assolutamente. C'è giugno, due belli impegni. Speriamo di fare molto bene. Fisicamente ora sto bene, ho recuperato bene. Quindi aspettiamo giugno".

Simone Pasa, capitano San Marino Calcio:

"Io credo che intanto ce lo dobbiamo noi stessi. Perché comunque il lavoro che abbiamo fatto, la rimontata che abbiamo fatto, se non si vince non ha senso. Poi credo che la squadra è forte. La squadra sicuramente poteva fare qualcosa di più quest'anno. Però poi io vedo tante squadre forti che quando vanno in questi momenti rischiano di retrocedere direttamente. Per me in Serie B in questo momento è così, per esempio. Quindi credo che la dimostrazione del carattere che abbiamo l'abbiamo data. Tutto, ovviamente, l'ultima partita sarà da dimostrare anche là".

