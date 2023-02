CAMPIONATO Colonna para due rigori: vince il Domagnano, La Fiorita perde la vetta Davide batte Golia, il Domagnano fanalino di coda batte La Fiorita capolista prima di questa partita. I gialloblu si vedono scavalcare in vetta dal Cosmos, ora a +2. Colonna è l'eroe di giornata: due rigori parati in una partita, il secondo al 95'.

Le favole a volte esistono. Il Domagnano, ultimo in classifica, supera La Fiorita capolista – che ora si vede scavalcare dal Cosmos – al termine di un match senza senso. Eppure la partenza sembra tranquilla. Neanche il tempo di sedersi che La Fiorita é già in vantaggio: cross in mezzo di Pancotti, ennesima incornata vincente di Rinaldi e dopo 5 minuti è 1-0 con il marchio di fabbrica del capitano gialloblù. Colpito a freddo il Domagnano ha comunque il merito di ricompattarsi, anche se rischia ancora quando il solito Rinaldi allarga per Pancotti, destro sul primo palo respinto in corner da Colonna. Poi Abouzziane si accentra e trova Rinaldi in profondità, il diagonale del 16 si perde di poco sul fondo e si va a riposo sull’1-0 La Fiorita.

Ma, ad inizio ripresa, succede quello che non ti aspetti: discesa di Fedeli a sinistra e palla dentro, il rimpallo sembra favorire Ceccaroli e invece la sfera arriva a Mazzoli che firma l’inaspettato pareggio del Domagnano. Tutto questo dopo soli 3 minuti. L’1-1 però resiste solo altri 3, La Fiorita carica a testa bassa e torna immediatamente avanti. Azione confusa nell’area piccola con salvataggi sulla linea e miracoli di Colonna, alla fine ci pensa Pancotti a scaraventare in porta la sfera del 2-1. Secondo tempo incredibile e ricco di colpi di scena, il Domagnano vuole vendere cara la pelle e non ci sta: cross con il contagiri di Parma per il colpo di testa potente e preciso di Babboni, Vivan é immobile e si torna in parità. 2-2, finita qui? Neanche per sogno. Passano solo 60 secondi e Ceccaroli tocca con il braccio. Nessun dubbio per il direttore di gara che indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Abouzziane che incrocia con il destro ma Colonna intuisce ed é superlativo a respingere il rigore dell’11 gialloblù. Sulle ali dell’entusiasmo i Lupi non si fermano: Parma cambia versante, stop magistrale di Ceccaroli con il petto ad eludere l’intervento dell’avversario e diagonale che passa sotto le gambe di Vivan. Clamoroso 3-2 a 25' dalla fine. Il Domagnano ora si chiude in trincea e riparte quando può: Fedeli non serve Angelini tutto solo, conclusione che non crea problemi a Vivan. Di la Russo si divora il possibile 3-3 all’88’: girata sottoporta troppo alta. Ma il finale é ancora tutto da scrivere. Ed é da Oscar: all’ultimo assalto il direttore di gara vede un tocco con il braccio che non c’è e assegna un altro penalty. Proteste furiose da parte dei giocatori di De Angelis, Russo incrocia proprio come Abouzziane e Colonna si trasforma nell’autentico eroe di giornata. Secondo rigore parato e il Domagnano vince la partita - al momento - più incredibile dell’anno.

Nel servizio l'intervista a Davide Colonna, portiere Domagnano

