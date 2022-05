Colorno agli spareggi nazionali di Eccellenza: Castenaso ko 4-1

Dopo due pareggi, la terza volta è quella buona per il Colorno che batte il Castenaso nello spareggio e avanza alla fase nazionale dei play-off in Eccellenza: sulla strada dei gialloverdi ora gli umbri dell'Ellera. Al “Borelli” di Correggio, in campo neutro, non c'è storia: netto 4-1 per i ragazzi allenati da Mattia Bernardi. Che partono forte e al 19' mettono la freccia: Arati sul secondo palo, Malivojevic è tutto solo e libero di battere Aversa con il piattone. Altro gol per il centrocampista di origini serbe, che al Victor San Marino ne ha segnati 4 in 2 partite del girone.

Colorno che passa a centimetri dal raddoppio quando Martinez va a giro con il mancino, sfiorando il palo lontano. E' comunque il preludio al 2-0: Martinez imbuca per Altinier che, a tu per tu con Aversa, non può sbagliare. I tifosi festeggiano, i gialloverdi ipotecano il passaggio del turno. Anche perché nella ripresa il Castenaso non reagisce, Malivojevic recupera la sfera e serve ad Altinier uno dei palloni più facili della sua carriera da mettere dentro. Doppietta personale e 3-0. I bolognesi si affidano come sempre a Nanetti: il numero 10 trova il gol che riapre la partita da posizione defilata, con Bukova incerto nell'occasione. Ma è solo un fuoco di paglia: il portiere del Colorno si riscatta sul mancino di Mekchane, poi Silipo si invola in contropiede e realizza il definitivo 4-1. Il "sogno" Serie D è vivo più che mai.

Nel servizio le parole di Mattia Bernardi, allenatore Colorno