SERIE C Colpaccio Pineto, pareggiano Entella e Ascoli Milan Futuro-Pineto 0-2, Entella-Lucchese 0-0, Ascoli-Campobasso 1-1

Continua l'ottimo momento del Pineto che sfrutta a Solbiate le amesie di un Milan più futuribile che futuro. Testa di Longo alta, i rossoneri premono senza incidere, sponda di Longo per Bartesaghi. Sul finire di tempo il portiere Reveyere la combina. Prima regala il pallone a Chakir poi lo stronca mandando Bruzzaniti dal dischetto. Rigore moviolato sufficiente a portare avanti il Pineto. Occasionissima pari all'alba del lato b della partita, Longo assiste Zeroli che sciupa. Dice male al giovane Milan il raddoppio Pineto è un flipper clamoroso che premia il più o meno consapevole Schirone. All'89' Camarda di testa potrebbe e invece niente.

Niente neanche a Chiavari tra Entella e Lucchese, Padroni di casa in pressione nel primo tempo, Casarotto tra si perde tra speranze e rimpalli vari. Ancora Casarotto va in verticale, tempestiva l'uscita di Palmisano che tocca quel che serve. Ancora Palmisano protagonista, salvatore e salvifico sull'entrata di Castelli. La Lucchese sta coperta ed è essenzialmente nella punizione di Saporiti calmierata da Del Frate. Ripresa imbalsamata con eccezione per una mischia con conclusione di Parodi e riflesso di Palmisano.

Solo pari per il miglior Ascoli della gestione Di Carlo che alla fine prende un punto, il primo del nuovo corso. Varone vede e favorisce l'arrembaggio del giovane Bando: destro potente, preciso. E 1-0. Subito dopo l'occasione per raddoppiare, Mancini rimpalla l'idea di Marsura. Sul finire di tempo prima volta del Campobasso. La forchetta di Livieri su una palla potenzialmente pericolosa. Ripresa, Silipo prova una cosa personale ambiziosa e complicata, gira e non si abbassa. Al minuto 68 fallisce il progetto prima vittoria: Mondonico gira dall'angolo la palla dell'1-1. Altro mattoncino per il Campobasso, altri fischi per l'Ascoli.

