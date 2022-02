SERIE C Colpaccio Viterbese: 1-0 a Grosseto nello scontro salvezza Successo fondamentale per i gialloblu arrivato grazie al rigore di Volpicelli alla mezz'ora del primo tempo: la Viterbese sale a quota 24, il Grosseto resta a 21.

C'è una Viterbese pre e post-Natale. Prima fanalino di coda - affetta da “pareggite” e con grandi problemi in zona gol – poi rinata grazie al mercato invernale e ad un cambio di mentalità. Terza vittoria nelle ultime 4 per i “Leoni” di Punzi, l'ultima – contro il Grosseto – vale oro. Perchè ottenuta fuori casa, perchè ottenuta contro una diretta concorrente per la salvezza. Nella prima frazione di gioco un solo episodio in area toscana, decisivo per tutta la partita: l'appoggio di Calcagni viene “stoppato” dal braccio largo di Raimo. Per il direttore di gara nessun dubbio, Emilio Volpicelli apre il mancino e supera Barosi che intuisce ma non può nulla. Undicesima rete stagionale per l'ex Matelica, a caccia del suo record personale di 15 della scorsa stagione. Il Grosseto prova a scuotersi: doppia torre di Ciolli e Cretella, Peretti svirgola con il destro e non inquadra lo specchio.

Nella ripresa Arras si divora il pareggio: Fumagalli esce a vuoto ma il 21 biancorosso spara alle stelle con la porta vuota. Viterbo, invece, si affida sempre a Volpicelli: punizione insidiosa da lontanissimo, bloccata in due tempi da Barosi. Poi il 7 gialloblu toglie la sfera a Ciolli, servizio a centro area per Polidori che – disurbato – non riesce a concludere e il Grosseto, in qualche modo, si salva. E protesta in maniera veemente per l'intervento di Adopo su Saporiti ma invano. La Viterbese sale a quota 24, pronta ad uscire dalla zona play-out.

