Colpi esterni per Rimini e Carrarese

Il Rimini torna ad assaporare il gusto del successo sul campo dell'Alessandria. Al Moccagatta succede tutto nei primi minuti. Al quinto, cross di Laverone per lo stacco vincente di Del Carro. Palla sotto l'incrocio dei pali e nulla da fare per il portiere Marietta. Passa appena un minuto, Rota interviene così su Santini e per il direttore di gara non ci sono dubbi, calcio di rigore. Alla battuta si presenta lo stesso Santini ma il capocannoniere del campionato si fa ipnotizzare dal portiere avversario. L'Alessandria non si rende mai veramente pericolosa, l'unico brivido in pieno recupero quando Zaccagno mette in angolo il diagonale del marocchino Gazoul. Per il Rimini tre punti fondamentali in ottica play-off.

Anche la Carrarese vince al Barbetti e certifica la crisi del Gubbio. Numeri impietosi per la squadra di Piero Braglia. Sesta sconfitta casalinga e un solo punto nelle prime sei giornate del girone di ritorno. Le prime avvisaglie di una serata complicata quando Di Gennaro salva cosi su Giannetti. Toscani avanti ad inizio ripresa quando Schiavi con un siluro dai 25 metri, infila la porta del Gubbio. Tutto il resto è racchiuso nei 6 minuti di recupero. Breza salva porta e risultato sul tocco di testa di Spina. Il pareggio del Gubbio al quarto di recupero. Semeraro centra la traversa, Breza si oppone al tap-in di Vitale ma non può nulla, sulla ribattuta del laterale rosso-blu. Sembra finita ed invece all'ultimo secondo, Della Latta mette il pallone all'incrocio dei pali e regala alla Carrarese la prima vittoria del 2023.