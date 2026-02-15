Colpi Pianese e Torres, Samb in crisi nera

Dopo due vittorie consecutive per 2-1, il Livorno subisce la legge del contrappasso e perde in casa con lo stesso risultato contro la Pianese, fallendo l'aggancio ai bianconeri in zona playoff. I due goal degli ospiti arrivano nel primo tempo, l'1-0 già al sesto minuto. Suola-tacco splendido a saltare due avversari di Coccia, che poi da sinistra mette un cross al bacio per Fabrizi, prontissimo al tap-in.

La Pianese avrebbe anche l'occasione per raddoppiare alla mezzora, grazie a un calcio di rigore assegnato per una spinta in area su Tirelli, ma Seghetti respinge la trasformazione di Fabrizi e poi allontana. Tuttavia, il portiere del Livorno nulla può pochi secondi dopo sul missile rasoterra scagliato dal limite da Bertini, che porta la Pianese sul 2-0.

Nella ripresa i padroni di casa spingono per riaprire la partita, accorciando al 75' dopo tanto insistere. Cross profondissimo di Hamlili e Panaioli, tutto solo in area, stacca di testa anticipando difesa e portiere. Nel finale il Livorno troverebbe anche il goal del 2-2, con Di Carmine, che piazza un tap-in su punizione dello stesso Hamlili, ma la terna ravvisa un fuorigioco e il Fvs conferma.

Vittoria esterna per 2-1 anche per la Torres, nello scontro salvezza contro la Sambenedettese, che frutta ai sardi l'aggancio ai marchigiani. Decidono tre piazzati, il primo dei quali all'11': su un cross nato dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Orsini sbaglia l'uscita, Lulli si perde Sorrentino e l'attaccante deve solo insaccare di testa da due passi.

Partita equilibrata, che torna in parità a inizio ripresa, quando l'arbitro assegna un calcio di rigore alla Samb per un tocco di braccio di Masala, in scivolata. Dal dischetto, Eusepi trova la rete e fa esplodere la curva. Il pari però dura solo 10 minuti, perché al 68' il neontrato Zanandrea azzecca l'inserimento sulla punizione dal limite di Livero, sbuca alle spalle di tutti e insacca il goal che consegna tre punti d'oro alla Torres e certifica la crisi della Samb.







