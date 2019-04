Colpi salvezza di Albinoleffe, Teramo e Renate

L'Albinoleffe avvicina la salvezza, Monza distrutto in 30 minuti. Sponda di Cori per lì1-0 di Sibilli. Di Giorgione il raddoppio a chiudere di fatto i giochi per la squadra di Marcolini. Il tris arriva al 30', Riva ciabatta e diventa un assist per Cori. L'ex firma il 3-0 di Bergamo di Albinoleffe e Monza.

Solo un pari per il Fano vicinissimo alla retrocessione diretta. L'invenzione da fuori di Acquadro illude i marchigiani raggiunti nel giro di poco da una buona Virtus. Giorgico per Ferrara che di destra batte Sarr, per i veronesi invece il punto va bene.La Triestina rinvia la festa del Pordenone e vince sul campo della Feralpi. Tutto nel finire di primo tempo. Coletti di testa per il vantaggio alabardato e poi cross di Granoche convertito da Mensah, lo 0-2 almeno in linea teorica lascia aperto anche uno spiraglio sul primo posto.

Colpaccio pesantissimo del Renate: scarico di Spagnoli per Guglielmotti, dell'ex pistoiese il gol partita e al Druso il Sud Tirol inciampa inopinatamente e contro pronostico. La Vis sogna, poi perde e si inguaia mentre il Teramo adesso può rifiatare. Petrucci calcio di potenza il rigore sul quale Pacini è bravo e sfortunato. Il pari dopo appena 2 minuti, Spighi la mette e infantino di testa 1-1. A metà tempo Sparacello per Ventola e vantaggio Teramo. Niente gol a Gorgonzola tra Giana e Ternana.