SERIE C Colpo Albinoleffe con il Modena, avanti anche Sudtirol e Renate

L'Albinoleffe ribalta il risultato dell'andata e supera 2-0 il Modena. Il successo della squadra di Zaffaroni è tra quelli a sorpresa della fase play off. Al Braglia succede tutto nel finale di gara. Gli ospiti la sbloccano all'89' con Tomaselli. Un gran gol. Conclusione dalla sinistra e Gagno battuto. Non è finita perché l'Albinoleffe la vince addirittura al 96 con un calcio di rigore trasformato da Manconi per il fallo di Rabiu su Canestrelli. Un rigore pesantissimo che vale il passaggio del turno dell'Albinoleffe.

Al Druso di Bolzano si riparte dal 2-1 in favore della Pro Vercelli. La squadra di Vecchi passa il turno vincendo 2-1. I padroni di casa la sbloccano con Odogwu dopo 8 minuti nel corso del primo tempo. Casiraghi raddoppia direttamente su calcio di punizione alla mezzora. La reazione ospite produce il gol su calcio di rigore di Costantino. La rete dell'ex non basta alla squadra di Modesto per il passaggio del turno. Stesso risultato dell'andata tra Renate e Matelica.

L'1-1 finale qualifica la formazione di Diana. I padroni di casa vanno in vantaggio al 35' del primo tempo con Kabashi. Volpicelli firma il pareggio nella ripresa, ma non basta. Il Matelica ci prova ma non basta, marchigiani eliminati, Renate avanti. Sorteggiati gli abbinamenti del secondo turno dei play off Nazionali. Nei quarti di finale, con andata il 30 maggio e ritorno il 2 giugno, sarà: Albinoleffe-Catanzaro, Feralpi Salò-Alessandria, Renate-Padova e Avellino-Sudtirol. Le semifinali sono in programma per il 6 e 9 giugno.

