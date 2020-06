SALTA LA PANCA Colpo di scena Imolese: Atzori esonerato Il nome del sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni: l'ex Forlì Paci tra i papabili. Al momento, i rossoblu dovrebbero disputare il playout contro l'Arzignano.

Colpo di scena in casa Imolese: Gianluca Atzori non è più l'allenatore. I rossoblu l'hanno sollevato dall'incarico con una nota ufficiale insieme al suo staff. Nei prossimi giorni sarà annunciato il nome del sostituto: in lizza anche l'ex Forlì Paci, a sua volta esonerato a campionato fermo. Al momento dello stop l'Imolese era quartultima: se si giocherà solo la post season, dovrà affrontare il playout con l'Arzignano.

















