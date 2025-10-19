Colpo Guidonia a Gubbio (0-2), pari con gol tra Pianese e Bra (2-2)

Nemmeno il tempo di incassare i complimenti, meritati, che il Gubbio si pianta. Al Barbetti passa il Guidonia, per i romani è la seconda vittoria consecutiva. Rischio autorete per Cristini di testa, poi è il Guidonia ad azzannare la partita. Gubbio insolitamente sfilacciato, Tascone fa mezzo campo, Bagnolini legge bene in calcio d'angolo. Prima dell'intervallo ospiti a un passo dal vantaggio con Tascone che spacca la traversa. Ripresa, il Gubbio restituisce il palo, su controllo e conclusione di Minta c'è però tanto anche del portiere Mazzi. Quando sembra un pomeriggio da 0-0 arriva la mischia che premia il Guidonia con la stoccata di Spavone. Un gol che nel giro di qualche minuto viene raddoppiato da quello di Tessiore che chiude i conti.

Nel pirotecnico 2-2 di Piancastagnaio invece succede tutto nel primo tempo. 3' dall'angolo De Santis anticipa l'attaccante, ma infila nella sua porta. Nisticò ci resta di sale, Il Bra però reagisce e la pareggia con una bella combinazione, Pautassi per il rimorchio di Maressa e l'1-1 a firma Baldini. Ospiti che se la giocano e la ribaltano, anche Pautassi versione assist man, sul secondo palo la spinge dentro Minaj. Ma passa appena un minuto che la Pianese torna a riprenderla. Bellini ruba e punta la porta, si salva la vita sul tentato omicidio di Franzini, ma è ovviamente rigore. Bertini fa 2-2. E nel secondo tempo super palla per i toscani, prima Franzini alla grande su Sussi, poi De Santis salva sulla linea un pari giusto e divertente.







