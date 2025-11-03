SERIE C Colpo Guidonia a San Benedetto, pari tra Pontedera e Perugia I laziali passano con una punizione nel finale. In Toscana si vedono tre eurogoal, ma l'equilibrio regna

Nella 12a giornata di Serie C, il Guidonia Montecelio fa il colpaccio a San Benedetto del Tronto con un goal quasi allo scadere e si issa al quarto posto nel girone B, al pari del Forlì. I laziali hanno una ghiotta occasione per passare già a metà primo tempo, ma Bernardotto, in 1 contro 1 col portiere, stringe troppo la conclusione.

L'opportunità migliore per la Sambenedettese arriva al 71'. Sbaffo gira di testa un calcio di punizione spiovuto dalla trequarti, la palla sbatte sul braccio di un difensore e l'arbitro assegna il rigore, poi confermato dalla revisione al Var a chiamata. Dal dischetto va lo stesso Sbaffo, che però calcia fuori. Il goal decisivo arriva dall'altro lato, all'89', sempre su calcio piazzato, quando Sannipoli insacca una punizione dal limite con la complicità della folta barriera davanti a Cutraro, che si apre e lascia passare il pallone. Al Riviera delle palme finisce 1-0 per il Guidonia.

Non bastano due goal capolavoro al Pontedera per avere ragione del Perugia, che risponde con altrettante reti su angolo e strappa un punto importante in chiave salvezza. Due volte avanti i toscani. La prima al 34', con Vitali, che spedisce sotto alla traversa un terra-aria scagliato dalla trequarti campo, su cui Gemello non può arrivare. Nove minuti dopo replicano gli umbri. Dopo due angoli consecutivi senza frutti, Sul terzo Giraudo svetta indisturbato in area e appoggia in rete di testa da due passi.

Il secondo vantaggio del Pontedera arriva al 56', con un altro eurogoal, in questo caso di precisione. Vitali si trasforma in assistman, quando scende palla al piede sulla destra, appoggia al limite per Ladinetti che incrocia d'interno collo e mette il pallone a fil di palo. Anche stavolta, Gemello non può arrivarci, ma anche stavolta passa una decina di minuti e il punteggio torna in equilibrio. Su un altro calcio d'angolo da destra, Manzari, di sinistro, disegna una traiettoria a rientrare su cui nessuno arriva. La palla sbatte sul palo ed entra: è goal olimpico per l'attaccante. Nel recupero, il Perugia ottiene anche un rigore, poi revocato dopo revisione con Fvs, e il risultato non cambia più. A Pontedera finisce 2-2.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: