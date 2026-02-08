SERIE C Colpo Juve Next Gen a Sassari: 3-0 alla Torres Un rigore e due goal nella ripresa danno tre punti ai bianconeri. Decide anche l'espulsione al 36' di Zambataro

La Juventus Next Gen continua a correre e va in doppia cifra per vittorie nel Girone B di Serie C, strapazzando a domicilio la Torres. I bianconeri vincono per 3-0 una gara indirizzata dopo 30 minuti dall'espulsione di Zambataro. Partenza sprint della Juve, subito pericolosa più volte. Al 3', Pagnucco recupera palla sulla destra e cerca il secondo palo con un bel sinistro a giro, respinto in tuffo da Zaccagno. Pochi minuti dopo tocca a Deme, che sbuca da una mischia in scivolata, mancando il bersaglio di un nulla.

Da un numero 9 all'altro, perché sul ribaltamento di fronte c'è una fiammata di Luciani, spenta dalla bella chiusura in uscita di Scaglia. Al 27', ecco il primo episodio chiave: l'arbitro vede in area una trattenuta di Baldi ai danni di Bugarello e assegna rigore. La Torres chiede la revisione al Fvs, ma nulla cambia. Dal dischetto va Puczka: palla a destra, portiere a sinistra ed è 1-0 Juve.

Al 34' l'episodio che indirizza la gara: la Torres si complica la vita con un bruttissimo palleggio a centrocampo, Zambataro perde l'equilibrio e stende Gunduz che si stava autolanciando in campo aperto. La Juventus chiama il Fvs e ottiene ragione, con l'espulsione diretta dell'esterno rossoblù. I sardi ci provano comunque e un colpo di testa di Baldi in mischia quasi centra il bersaglio, ma Scaglia blocca in tuffo.

Nel secondo tempo, all'ora di gioco, Gunduz manda in porta Owusu, chiuso in uscita da Zaccagno, ma 10 minuti dopo la Juve colpisce ancora, stavolta in contropiede. Ribaltamento rapidissimo, palla al limite per Guerra, che in corsa mette in buca d'angolo.

Il tiro al bersaglio prosegue con una sassata di Puczka, alzata in angolo dall'attivissimo portiere sardo, che però non può nulla all'83' su un colpo di testa da due passi del subentrato Cerri, su cross profondo dello stesso Puczka. A Sassari finisce così 3-0: la Juve prosegue la scalata della classifica e rimane nei piani altissimi, la Torres ritrova la sconfitta dopo otto turni e fallisce l'uscita dalla zona playout.

