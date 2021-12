SERIE C Colpo Olbia a Grosseto, pari tra Viterbese e Carrarese

Il Grosseto cade a tempo scaduto, cede in casa ad un'Olbia che non incanta ma fa sua la partita che consente ai sardi di agganciare il treno play off. Toscani sempre in coda non vincono praticamente mai, una volta nelle ultime 11 uscite. Cretella prima e Vrdoljak poi sono le prime cosa da segnarsi, poi sempre Cretella che innescato da Raimo porta il Grosseto a provarci. Prima parte di gara in cui pur con tutti i limiti sono i toscani a provarci maggiormente. Raimo dalla distanza, niente. L'Olbia esce nella seconda parte di tempo, con Biancu da fuori, ma soprattutto con Pinna sul quale Barosi salva lo 0-0 all'intervallo. Ripresa, a Magrini il pari non può star bene e con i cambi prova a forzarla. Ma i suoi perdono incisività e allora ecco che l'Olbia intuisce come in fondo si possa pure provare a vincere. Biancu alto di poco e nel finale l'occasione più grande: Udoh colpisce una traversa che sa di sentenza. Il Grosseto non ha forza di uscire dal buco e a tempo scaduto Udoh trova le chiavi del Paradiso.

Tra Viterbese e Carrarese match poco natalizio, una valanga di ammoniti e lo 0-0 finale è risultanza fedele di quel poco di qua e poco di là che si è visto. Punizione di Tunjov, Kalaj colpisce bene e sfiora il palo. Prima dell'intervallo l'esperta sventola dell'esperto Luci viene controllata da Bisogno. Ripresa, Viterbo non può accontentarsi e un po' si agita. Volpicelli spaventa Vettorel che però è reattivo nella risposta. Succede troppo poco per sperare di sbloccarla, anche quando Doumbia si ne va e poi conclude debole sul primo palo. Una sola palla dell'appena entrato Capanni vale la menzione di lì alla fine e se per la Carrarese è un altro punto da non disprezzare, la Viterbese lascia il campo con un interrogativo. Ma quando vinciamo?

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: