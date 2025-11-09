ECCELLENZA 2025-2026

Colpo Pietracuta, la squadra di Cevoli vince a Ferrara 1-0 contro la capolista

Il gol di Samuele Zannoni decide la sfida del Paolo Mazza contro la capolista del campionato.

Colpo Pietracuta, la squadra di Cevoli vince a Ferrara 1-0 contro la capolista.

Colpo esterno del Pietracuta che vince 1-0 allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara contro l'Ars et Labor. A decidere la sfida, valevole per la 12' giornata del campionato di eccellenza Emilia Romagna, la rete segnata dal centrocampista della nazionale di San Marino Samuele Zannoni al 29' del primo tempo. Per il Pietracuta è la terza vittoria in campionato, la seconda consecutiva, la prima in trasferta in questa stagione.

