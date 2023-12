Colpo Pontedera ad Ancona. Ai toscani basta il gol di Nicastro

Ancona - Pontedera

Eppure era cominciata con la squadra di Colavitto propositiva e pericolosa: Cioffi per Paolucci, l'attaccante non arriva all'appuntamento. Sempre Cioffi con il destro a giro, sfera che sibila vicino all'incrocio dei pali. La prima volta che il Pontedera fa densità nella trequarti avversaria passa: Angori cross dell'esterno di proprietà dell'Empoli con palla che attraversa l'area, Catanese e Benedetti riescono a far filtrare la sfera che arriva a Nicastro il suo sinistro da dentro l'area non lascia scampo a Perucchini. Quarto gol per l'attaccante siciliano del Pontedera. Nella ripresa Ancona che cerca il pareggio senza trovarlo il muro toscano regge. A pochi minuti dalla fine Kristoffersen la mette dentro ma l'arbitro ferma il gioco per la posizione irregolare dell'attaccante in maglia rossa. Allo Stadio Del Conero di Ancona, Pontedera batte Ancona 1-0.