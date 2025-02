SERIE C Colpo salvezza del Carpi a Pontedera (0-2)

Il peggior Pontedera nella versione Menichini deraglia e cede ad un Carpi compatto, pericoloso che vince con merito e si prende in trasferta una vittoria di platino in chiave salvezza. Vantaggio emiliano al minuto 16, Cortesi va in verticale e serve Fossati. Controllo e diagonale all'angolo per il gol dell'ex che sblocca la sfida del Mannucci. La replica di un Pontedera timido e stranamente fuori partita è limitata al tentativo di Guidi sul quale Sorzi a pugni chiusi preferisce evitare rogne.

Il Carpi invece ha un'altra bella occasione prima dell'intervallo. Cortesi arma Sall e Calvani si deve distendere in tuffo a toglierla dall'angolo. Ripresa Pontedera a caccia del pari, Sala arpiona, ma disturbato, alza il sinistro di molto. E i toscani non riescono a spingere con continuità perché il Carpi continua a pungere e va molto più vicino al raddoppio di quanto i padroni di casa facciano col pareggio. E il secondo, arriva. Fa tutto Cortesi che semina il panico in area avversaria, Martinelli stoppa Sall e allora Cortesi conclude anche da solo. Un gol che di fatto chiude tutto, il Pontedera scompare dal campo: solo il palo nega il tris a Sall. Mentre Puletto col sinistro va alto non di molto. Pontedera che chiude addirittura in 10 per una reazione di Corona che gli vale il rosso e un pomeriggio da cancellare al più presto.

