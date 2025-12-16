SERIE C Colpo Vis: Pesaro torna a vincere dopo un mese, contro il Ravenna Un rigore di Paganini costa la sconfitta ai romagnoli, la prima da quasi due mesi. Giallorossi ancora in vetta, ma a rischio sorpasso

La comparsata di Ronaldinho a Ravenna, con tanto di foto in posa con la sciarpa del club, non ha portato fortuna ai giallorossi, che a Pesaro tornano a perdere in Serie C dopo due mesi, al tramonto del girone d'andata. Uno scivolone che per ora non costa la vetta ai romagnoli, ma che è quanto meno un campanello d'allarme, vista anche l'eliminazione anche dalla Coppa Italia.

Il colpaccio della Vis, vincente per 1-0, matura nel primo tempo dal dischetto. Partono meglio i marchigiani, con un colpo di testa di Nicastro, parato a terra da Anacoura. Risposta ospite affidata a Spini in area: giocata a liberarsi e destro da posizione ravvicinata, palla a lato. Ancora Ravenna al 19', Di Marco conduce per tutta la metà campo avversaria e manda in porta Spini, che però calcia sull'esterno della rete. Al 34' ecco l'episodio chiave: Luciani, nel respingere un pallone in area, affossa Nicastro. Inizialmente l'arbitro fa proseguire, ma dopo revisione al Fvs cambia idea e assegna rigore alla Vis. Dal dischetto va Paganini, pallone a destra, portiere a sinistra ed è 1-0.

Nella ripresa c'è il debutto con il Ravenna di Nicolas Viola, reduce da quattro stagioni in Serie A negli ultimi 5 anni, che ci prova su punizione dal limite, calciando alto. Per Pesaro, Paganini cerca di replicare tirando da lontanissimo, ma la palla scende un centimetro troppo tardi e colpisce la traversa. La Vis attacca ancora. Vezzoni crossa da sinistra, Nicastro controlla e calcia dal dischetto del rigore: ne esce una conclusione debole e centrale.

Il Ravenna va disperatamente a caccia del pareggio, ma stavolta il colpaccio nel recupero non riesce, perché la zuccata di Tenkorang, al 95', si accomoda tra le mani di Pozzi. La Vis fa valere anche contro la capolista la legge del Benelli, dov'è imbattuta da sette mesi, e risponde a Forlì, Ternana e Campobasso; il Ravenna mantiene la vetta, visto il pareggio dell'Arezzo, ma nel prossimo turno riposerà e sarà comunque a rischio sorpasso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: