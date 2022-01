Comincia il mercato del Cesena, Viali: "Siamo corti in attacco"

credits: cesenacalcio.com

Il Covid allunga le vacanze e allontana il ritorno della serie C. Ed è allora il mercato allora a monopolizzare le giornate degli addetti e alimentare le chiacchiere dei tifosi. In casa Cesena c'è curiosità per quanto il nuovo corso americano vorrà fare, certo che la prima parte di campionato e il terzo posto in classifica sanno comunque di missione quasi compiuta, per cui il tecnico Viali ha parlato di "ambizioni e asticella da alzare", ma anche di grande riconoscimento del lavoro fatto. Non ci saranno stravolgimenti, quindi. Solo qualche correzione. E un'integrazione in attacco, reparto in cui numericamente la squadra ha sofferto di più. Nel video alcuni passaggi della conferenza del tecnico William Viali.