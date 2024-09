Comincia la nuova Champions League

Sarà la seconda rivoluzione da quel 4 settembre 1955 Coppa dei Campioni inaugurata a Lisbona dove si giocò Sporting Lisbona – Partizan Belgrado 3-3. La prima arrivò nel 1992-1993 quando da Coppa Campioni si passò alla denominazione Champions League, domani la seconda vera shakerata con la stessa denominazione ma format completamente nuovo. Classifica all'italiana con le prime 8 qualificate agli ottavi le altre 8 arriveranno dai play off che si disputeranno dalla nona alla ventiquattresima, dalla venticinquesima alla trentaseiesima eliminate dall'Europa in senso totale, non retrocederanno in nessun'altra Coppa Europea. L'impressione è quello di un format che terrà tutti con il fiato sospeso partita per partita, dove diventerà difficile fare qualsiasi tipo di calcolo. Sarà la Juventus vincitrice di due competizioni a dare il via alla nuova Champions League domani ore 18.45 quando a Torino arriveranno gli olandesi del PSV vincitori del trofeo dalle grandi orecchie nel 1987-1988. Per la Juve un ritorno nella competizione più importante per club dopo 684 giorni, un' infinità per la società più titolata d'Italia alla quale manca un titolo europeo da 28 anni. Gli olandesi stanno dominando l'inizio di campionato, cinque partite e cinque vittorie, un biglietto da visita più che credibile per la squadra di Peter Bozn, per Thiago Motta la partita di domani rappresenta il debutto da allenatore in questa competizione . Alle 21 il Milan affronterà il Liverpool in quello che è un vero e proprio derby europeo . Impossibile dimenticare la finale del 2004-2005 quando la squadra di Rafa Benitez sotto 3-0 nel primo tempo recuperò nella ripresa portando i rossoneri prima ai supplementari poi ai calci di rigore per vincere clamorosamente quell'edizione. Rivincita rossonera due anni dopo quando ad Atene il Milan vinse 2-1 sul Liverpool con la doppietta di Filippo Inzaghi. Corsi e ricorsi di una partita molto sentita che farà fare a San Siro l'ennesimo sold-out