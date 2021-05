Cominciano i play off di chi sogna la B

Cominciano questa sera alle 20,45 con l'anticipo tra Mantova e Cesena i play off di serie C. Il primo turno della prima fase, quella definita "dei gironi" si svolge in modalità gara unica in casa della miglior piazzata in campionato che dopo i 90 minuti passerà il turno anche con il semplice pareggio.

Domani le altre sfide del girone B con Matelica-Sambenedettese e Triestina-Virtus Verona. Le tre vincenti torneranno in campo mercoledì prossimo per il secondo turno della fase dei giorni ed entrerà in gioco anche la Feralpi Salò, quinta in regular season. Da ogni girone quindi usciranno due squadre che andranno a giocarsi la promozione in serie B alla fase nazionale.