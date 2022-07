CALCIO MERCATO Cominciano i raduni delle squadre di serie A Facciamo il punto sulle trattative già concluse In attesa della Juventus, è l'Inter la regina della primissima parte di calcio mercato con 4 acquisti. Si muove bene l'ambizioso Monza

Si riparte con i raduni e i ritiri delle squadre di Serie A, alcune sono già al lavoro, per quello che sarà un campionato anomalo considerando il mondiale, prima volta nella storia, nel mezzo. Sta facendo parlare molto il Monza. Il duo Berlusconi – Galliani non si accontenterà di pensare solo alla salvezza e l'arrivo dell'ossigenato Stefano Sensi fa ben capire le ambizioni della debuttante, in massima serie, società brianzola. Punto interrogativo sulla Lazio. Più volte si è parlato di un autentica rivoluzione voluta da Lotito. Per il momento, i biancocelesti mantengono l'ossatura della squadra della fine era Inzaghi e l'inizio di quella Sarri. Due i nuovi acquisti il centrocampista brasiliano Marcos Antonio proveniente dallo Shakhtar, operazione da 8 milioni di euro più 2 di bonus. L'altro arrivo è quello dell'attaccante Matteo Cancellieri cresciuto nelle giovanili della Roma, classe 2002, ha fatto molto bene a Verona nelle ultime due stagioni. Sempre a Roma, sponda giallorossa l'arrivo di Mile Svilar. Il portiere di Anversa, naturalizzato serbo, è stato preso da Tiago Pinto a parametro zero (si è svincolato dal Benfica) e andrà ad occupare la casella di vice Rui Patricio. Le grandi manovre sono a Milano. Cominciamo con i Campioni d'Italia del Milan. Primi passi da rossonero per il centravanti belga ex Liverpool Origi. Contratto quadriennale per lui da circa quattro milioni di euro a stagione. Origi arriva al Milan a parametro zero dopo sei stagioni al Liverpool, intervallate dall'esperienza in prestito in Bundesliga con la maglia del Wolfsburg. 28 gol segnati in 111 presenze con i Reds e tanti momenti da ricordare: su tutti, la doppietta nella semifinale della Champions League 2018/19 contro il Barcellona e la rete nella finale della competizione, vinta per 2-0 contro il Tottenham. Regina del mercato, per il momento, in attesa dei botti Juve, è certamente l'Inter. Sono 4 gli arrivi: il portiere Onana, il centrocampista ex Roma Mikhitaryan, la rivelazione dell'Empoli Asslani e il ritorno di Lukaku, già al lavoro in Sardegna per presentarsi già dal ritiro in ottima forma

