UEFA Comitato Esecutivo Uefa: chiusura campionati entro il 3 agosto. Liquidità per i club che hanno prestato giocatori alle Nazionali Il calcio ha una mappa da seguire, da Nyon arrivano le linee guida per chiudere questa travagliata stagione non oltre il 3 agosto. Per le piccole Federazioni come San Marino la data sarà anticipata di almeno una decina di giorni

Il Comitato esecutivo Uefa ha preso in considerazione tutte le ipotesi e le ha sintetizzate in 3 passaggi. Terminare i campionati con qualsiasi formula. Le 55 Federazioni affiliate tra cui naturalmente anche San Marino, avranno tempo fino al 27 maggio per stabilire se e come concludere la stagione. Laddove non si potesse proseguire perchè non sussistono le condizioni per garantire sicurezza agli atleti si potrà dichiarare anche lo stop definitivo. In questo caso le Federazioni (non le leghe) daranno comunicazione alla Uefa delle squadre qualificate alle prossime Coppe Europee in base ai meriti sportivi dell'attuale stagione. Parla la classifica, anche se il massimo organismo Europeo vigilerà sulla trasparenza, tuttavia in caso contrario potrebbe anche rifiutare.

San Marino, così come le altre piccole federazioni che partecipano ai preliminari delle coppe europee dovranno concludere la stagione almeno una decina di giorni prima, si ipotizza il 20 luglio. La Uefa ha deciso inoltre di anticipare liquidità a sostegno dei club che hanno prestato giocatori alle nazionali. Sulla base del meccanismo di distribuzione dei pagamenti approvato dal Comitato Esecutivo Uefa, verranno distribuiti 70 milioni di euro tra quei club che hanno rilasciato giocatori per le Qualificazioni Europee e la Nations League. Infine rinviati al 2022 i Campionati Europei Femminili.



I più letti della settimana: