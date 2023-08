FUNERALE Commozione e applausi per l'ultimo saluto a Mazzone

Centinaia di persone fuori dalla chiesa di San Francesco ad Ascoli per l'ultimo saluto a Carlo Mazzone. L'allenatore romano scomparso sabato all'età di 86 che aveva portato l'Ascoli in serie A e che ad Ascoli si era fermato a vivere. Tanti colleghi e suoi ex calciatori presenti da Giovanni Galli a Serse Cosmi, da Alessandro Calori a Nicolini. Ad accogliere il feretro anche il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli e il Sindaco di Ascoli Marco Fioravanti che ha decretato per oggi il lutto cittadino.

