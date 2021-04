Con 3 gol alla Virtus il Perugia va alla caccia del Padova

Virtus Verona - Perugia 0-3

All'operazione primo posto il Perugia ci crede eccome. E sul campo della Virtus per i veronesi non c'è partita. Giacomel vola a deviare in angolo il colpo di testa di Melchiorri. Capitolazione rinviata di dieci secondi, dal corner sale e colpisce Rosi. L'avvio fulminante del Perugia porta però ad una buona reazione dei locali, Danti per Arma, niente. E poi il pari sembra cosa fatta sulla imbucata successiva. Ma Arma invece di calciare lascia a Danti che insacca, ma in fuorigioco. E il Perugia punisce da squadra cinica e di qualità. Melchiorri nella spazio, rientra su Visentin e di destro batte ancora Giacomel. E' il gol che di fatto indirizza la giornata e la converte in irreversibile per i padroni di casa. Il portiere intercetta e interviene su questo tentativo e poi Danti trova il diagonale che spacca il palo.









Non gira e il secondo tempo non ha presupposti per sperare nel miracolo. Anzi, continua ad essere Giacomel il portiere più sollecitato. L'ultima vera occasione per riaprirla, la Virtus ce l'ha su punizione. Danti la calcia, un tocca mette Minelli fuori causa, ma il portiere si salva con un riflesso davvero mostruoso. E mentre Verona prova a costruire senza troppa convinzione, Perugia è in controllo totale e riparte verso il tris. Giacomel ancora decisivo. Ma quando Murano fa tutto il campo e inventa un tris da fantascienza è segno che è proprio il pomeriggio perfetto. E poi in serata arriverà anche la sconfitta del Padova per una Pasqua che più bella a Perugia non si può.