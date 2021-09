SERIE C Con Ardizzone e Candela il Cesena ribalta la Lucchese I bianconeri vincono 1-2 al Porta Elisa dopo essere andati in svantaggio

Il Cesena ricomincia da dove aveva abituato i suoi tifosi, e cioè vincendo fuori casa. Non va tutto bene, anzi la squadra gira solo a sprazzi, meglio però di una Lucchese che fa troppo poco per non essere ribaltata. Inizio di possesso e poco altro per i padroni di casa, il Cesena non fa molto di più e la prima occasione è romagnola con un rimpallo che per poco non mette in moto Zecca. I bianconeri vanno vicinissimo al gol subito dopo quando Zecca con il collo piede batte quasi a colpo sicuro ed esalta il riflesso di Coletta. Quando l'intervallo è sul punto di arrivare, arriva anche il vantaggio lucchese che potrebbe cambiare il senso di tutto il pomeriggio. Azione molto lavorata, disposizione difensiva rivedibile dei bianconeri e colpo di testa da due passi di Corsinelli.

Ripresa con le geometrie di Rigoni in mezzo al campo e i romagnoli prendono il comando delle operazioni. In due minuti si capovolge il cielo sul Porta Elisa: Bortolussi sfonda, Caturano cicca il tap in, ma Ardizzone ha seguito Coletta tocca, ma non riesce ad impedire al pallone di entrare. Il pareggio recuperato è solo transitorio, il Cesena la fa tonda. Ancora l'imprendibile Zecca per il rimorchio di Candela, intelligente e solissimo a spingerla dentro sul palo lontano. Ora Viali si mette in protezione e la Lucchese non ha nelle gambe la forza per cambiare il ritmo. Produce in tutto una telefonata di Semprini a Nardi e così un Cesena ancora da rodare e soprattutto da completare vince la prima partita del suo campionato.

