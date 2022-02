SERIE C Con Bortolussi e Candela il Cesena supera la Vis Pesaro (2-1)

Il Cesena fa altri 3 passi verso il terzo posto, batte al Manuzzi una Vis Pesaro che a un certo punto era rientrata in partita e che in fondo al pari ci aveva pensato eccome. Subito avanti la Romagna, bella azione Ciofi-Missiroli-Ciofi, la spaccata di Bortolussi gli riconsegna il ruolo di bomber appaltato per qualche giornata a Pierini. Il primo tempo non è bellissimo, la reazione ospite è nei fatti in questa telefonata di Mercandella a Nardi. E prima dell'intervallo in questo strappo che prende d'infilata la difesa del Cesena e dal quale potevano nascere problemi più grandi. Tanto che nel secondo tempo i bianconeri cambiano marcia e provano a chiuderla: Bortolussi di testa ci arriva sporco e poi due occasioni nella stessa azione: Pierini si muove benissimo tra le linee e chiama Farroni alla parata, il portiere si ripete sulla ribattuta di Caturano. Ancora Pierini a tagliare benissimo il campo ad innesco del collo pieno di Caturano. Ancora Farroni. Il gol matura, ma arriva dalla parte di là: Cannavò manda a vuoto Steffè e sul rimorchio di Saccani Nardi non benissimo. L'1-1 all'improvviso però non scalfisce la voglia di vittoria del Cesena. Pittarello prova l'acrobazia e a 5 dalla fine con tutta l'artiglieria pesante in area, ci vuole ancora il destro di Candela difensore sempre più attaccante aggiunto. Per i bianconero è il secondo successo di fila.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: