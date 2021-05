SERIE C Con Cesena-Mantova parte la corsa alla B Stasera anticipo del primo turno dei play off di serie C

Cesena e Mantova inaugurano la lunga strada che porta in B e questa sera per una delle due il sogno sarà già finito. Calcio d'inizio alle 20,45 per l'anticipo del primo turno dei play off, definito dei gironi. Partita unica in casa della meglio piazzata in campionato che al termine dei 90 minuti può contare anche sul pareggio per andare avanti. Domani alle 17,30 le altre due sfide del girone, ne resterà soltanto una tra Matelica-Sambenedettese e un'altra tra Triestina e Virtus Verona. Tre squadre che andranno ad aggiungersi alla Feralpi Salò quinta in campionato e quindi già qualificata. Le due superstiti andranno alla fase nazionale a giocarsi la B.

L'ascensore per il campionato cadetto passa il 9 e 13 giugno, andata e ritorno, ad arrivarci vivi. Tante le pretendenti per un solo posto utile ad accompagnare nel salto di categoria le già promosse Como, Perugia e Ternana. La prima partita dunque questa sera al Manuzzi tra Cesena e Mantova che non hanno l'ossessione della B, ma l'ambizione di poterci provare. Viali recupera Ardizzone e può darsi lo preferisca inizialmente a Collocolo. Davanti torna Caturano al centro dell'attacco con Bortolussi e Zecca ai lati. Il Mantova, che deve solo vincere, Non ha Di Molfetta e in mezzo al campo Troise ha scelto Zibert. Si prospetta una partita aperta tra due squadre che mischiano pregi e difetti, ma che se un limite spiccato ce l'hanno è quello di non sapere fare i conti.

