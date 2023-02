Con il 2-0 all'Alessandria, il Pontedera torna alla vittoria

Pontedera - Alessandria

Un gol a fine primo tempo, un altro ad inizio ripresa. Il Pontedera sistema l'Alessandria con merito nel contesto di un sabato tranquillo e vincente. Il sinistro di Catanese viene reso inoffensivo dal volo di Marietta. Sempre più o meno dalla stessa mattonella tocca a Nicastro farsi vivo con un tiro a giro che però non gira. Un pallone perso a centrocampo costa carissimo all'Alessandria. Ladinetti in verticale sulla corsa di Ianesi che tiene sui difensori e infila Marietta. Aperta a filo d'intervallo, la partita si chiude quando ricomincia. Schema su punizione che riesce, Ladinetti per Peli che mira e prende l'angolo. Pontedera-Alessandria in pratica finisce qui. Anche perché quando si potrebbe teoricamente riaprire non si riapre. Il colpo di testa del potenziale 2-1 di Galeandro viene annullato per posizione irregolare dello stesso. Il Pontedera tiene il calcio con autorevolezza, va anche vicino al tris con la Carambola Catanese/Nicastro sulla quale Marietta che se la trova addosso si salva di puro istinto. L'ultimo giro a giochi fatti è una girata di Sylla, precisa, ma pigra che Stancampiano va a prendere insieme a 3 punti che il Pontedera non vedeva dalla prima di ritorno.