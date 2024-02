Con il 3-1 alla Vis Pesaro il Gubbio continua la risalita

Il Gubbio ha preso l'ascensore e vince a Pesaro la sesta delle ultime sette. Partita scoppiettante fin dall'avvio quando Greco vola su Pucciarelli. Pesaro passa dall'angolo, Karlsson di testa, la palla è dentro. Un vantaggio che dura però 30 secondi 30: sul cross impatta Di Massimo e Neri fa un disastro. Altro giro e il Gubbio la ribalta con la costante di sfondare a destra, Neri intercetta e Spina va a rimbalzo. Adesso è la squadra di Braglia a comandare punteggio e partita, la Vis ci prova con Bucciarelli e poi sono ancora gli ospiti: contropiede guidato da Di Massimo, la conclusione di Bernardotto trova il super riflesso di Neri. Di seguito Bernardotto chiede un tocco di mano sulla conclusione sottomisura, ma riceve in cambio solo un angolo. Rossetti da fuori tiene sveglio Greco, Neri invece riscatta la partenza terribile tenendo in partita la Vis sulla ripartenza di Spina. Ripresa e i giochi si chiudono: Bernardotto e Di Massimo dialogano e arriva così il definitivo 1-3. Poi è solo controllo delle operazioni, con Bernardotto di testa e un'unica vera occasione Vis per riaprirla con il portoghese Peixoto. L'idea in verticale per Udoh, schermato, non aggiunge e non toglie nulla ad un Gubbio ormai nelle zone altissime della classifica.