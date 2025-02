Con l'ultimo assalto l'Entella abbatte il Perugia (1-0)

Il Perugia 3.0 di Vincenzo Cangelosi comincia bene, ma dura tre quarti di gara e alla fine l'Entella la vince di crosta all'ultimo respiro. Primo tempo di quasi nulla e quel quasi per esclusivo merito del Perugia che sta alto, preferisce tenere palla e puntare la porta secondo quanto il nuovo tecnico ha assorbito dall'antico maestro Zeman. Contro i liguri è delittuoso non infilare il vantaggio come ha fatto Montevago sul break di Broh. Dopo l'intervallo continuano gli umbri a darci di più e meglio. Giunti ci prova col mancino.

Quando si distende il Perugia trova geometrie interessanti, troverebbe anche il gol, ma al momento di colpire Kanoute è in fuorigioco piuttosto evidente. L'Entella si ricorda ora che una capolista può anche non vincere, ma deve per lo meno provarci. Tiritiello di testa, alto. E da alcuni angoli in serie arrivano pericoli sparsi: Marconi esterno rete. La pressione ora si alza, Perugia graziato da Castelli che se la ritrova lì e non la converte. Ancora Chiavari a sfondare centralmente, Fall cerca l'angolo e va fuori di niente. All'ultimo assalto il terzo tempo vincente è di Tiritiello che fa crollare il Perugia e riprendere la marcia trionfale dei suoi.