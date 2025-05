Con la Juventus sul tetto d'Italia, Chiara Beccari: "Orgogliosa di aver contribuito al double"

Crediti @JuventusWomen

In un'annata a forti tinte bianconere c'è spazio anche per il biancazzurro. Merito di Chiara Beccari, grande protagonista nella straordinaria stagione della Juventus Women culminata con il double, Scudetto e Coppa Italia. E' il secondo campionato in carriera per l'attaccante italo-sammarinese, che ha contribuito al numero 6 della “Vecchia Signora” con 3 reti: al Sassuolo, nella prima giornata, ad Inter e Milan nella Poule Scudetto. A questo si aggiungono anche 4 assist. "Sono stati due trofei tanto voluti da tutta la squadra e una volta conquistati erano tutte molto felici" - ammette Beccari - "È stata una stagione importante sotto tanti punti di vista, quindi aver concluso con due trofei è stata la giusta ricompensa. Per me è stata una stagione un po' travagliata, di assestamento, perché giocare alla Juve non è mai semplice e scontato, però sono molto felice di questa stagione, di aver contribuito a questi traguardi, quindi mi posso dire felice. Dedico queste vittorie a tutte le persone che mi seguono, che mi hanno sempre sostenuto, alla mia famiglia che mi è sempre vicino e a tutte quelle persone che mi hanno aiutato nel mio cammino".

Considerata una delle calciatrici più promettenti al mondo, Chiara Beccari si è subito imposta in una grande squadra dopo le esperienze in prestito. Ed ora sogna in grande: a luglio c'è l'Europeo con l'Italia in Svizzera, senza dimenticare gli amici e le amiche di San Marino: "Adesso quest'estate c'è l'Europeo, mi piacerebbe partecipare, è il sogno che ho in questo momento e l'obiettivo che mi sono posta. Poi in futuro vorrei continuare a fare bene con la Juventus, diventare sempre più importante e anche con la Nazionale. Sento ancora diverse persone di San Marino che mi hanno aiutato nel percorso, nelle giovanili del San Marino oltre a tante persone che mi conoscono, che sanno chi sono e questa cosa mi fa molto piacere".