Con Tacchinardi il Fano marcia: 2-1 sulla FeralpiSalò

FeralpiSalo - Fano 1-2

Con Tacchinardi, il Fano è tornato a correre. Dopo il pari nel derby con Pesaro il 2-1 sul campo della FeralpiSalò, per un successo che mancava da nove turni e torna a dar linfa alle speranze: Imolese superata e Legnago agganciato sul bordo alto dei playout, a -6 dalla Vis prima delle direttamente salve.

La vittoria della Triestina invece costa il 5° posto ai gardesani, che buttano via un primo tempo dominato. Dalla sinistra, Guerra imbecca prima Miracoli e poi Guidetti, entrambi se la divorano quando il più sembra fatto. Sul cross deviato di Brogni invece Scarsella prende la mira e inzucca, palla alta di un pelo. In un altro paio di circostanze sono i difensori fanesi a salvare: Cason respinge in spaccata sullo spunto di Ceccarelli, sul traversone di Brogni invece Bruno salta quel tanto che basta per mandare fuori tempo Scarsella.







Scarsella che, in avvio di ripresa, sorprende tutta la retroguardia sull'assist di Ceccarelli, stavolta Viscovo deve metterci i guanti. Il Fano si limita a guardare, ma alla prima passa. E lo fa con una fenomentata di Valeau, che sul corner respinto da Legati va al volo dalla mezzaluna e fulmina l'incolpevole De Lucia. Colpita, la Feralpi replica con Ceccarelli, che triangola con D'Orazio, subisce il tamponamento di Brero e va a impattare dal dischetto, per quanto Viscovo vada a un soffio dal respingere. Ma il Fano ormai è sul pezzo: una deviazione di Legati offre l'occasionissima a Nepi, il cui volante però fa clamorosamente cilecca. Al suo posto entrerà Sarli, e sarà un cambio che paga: traversone dalla destra, Barbuti liscia ma alle spalle di tutti s'inserisce Ferrara, il cui colpo di testa vale il colpaccio esterno.