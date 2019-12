SERIE C Con un gol per tempo il Piacenza passa in casa del Sudtirol La squadra di Franzini consolida la zona play-off con il nono risultato utile consecutivo

Solito modulo per Stefano Vecchi con Casiraghi a sostegno di Mazzocchi e Turchetta. Nel Piacenza non c'è Cacia e allora Franzini mette Sestu, a far coppia con Paponi. Al primo vero affondo, il Piacenza trova il vantaggio. Sponda di Corradi per la conclusione di Pergreffi che sorprende Cucchietti. Probabile una leggera deviazione, sul sinistro del capitano della squadra emiliana. La reazione dei padroni di casa è tutta in questa punizione di Morosini che Del Favero mette in angolo. Non bello ma efficace l'intervento del portiere ospite. Il secondo tempo si apre con una buona opportunità per Tait che arpiona un pallone in area ma la conclusione è debole e centrale. Al minuto 54 arriva il raddoppio del Piacenza. Traversone di Sestu sul palo lontano, dove Nannini anticipa di testa Ierardi. Grave disattenzione del centrocampista di Vecchi. Piacenza bravo a capitalizzare le occasioni da gol, Sudtirol che si affida ancora a Morosini, destro potente, a fil di palo. Ospiti che potrebbero anche triplicare ma Paponi si divora la più facile delle occasioni sul servizio di Zappella. Nel finale, Morosini ci prova prima su punizione, Del Favero si oppone e poi con un colpo di testa da dentro l'area ma l'estremo difensore ospite dice sempre di no. Per il Sudtirol, terza sconfitta nelle ultime quattro partite mentre il Piacenza festeggia il nono risultato utile consecutivo.



